Il Montepulciano Enisio riserva 2014 è il miglior rosso della settima edizione di Gironi Divini

Tagliacozzo. Nella seconda delle due finali per eleggere i vini migliori di questa settima edizione di Gironi Divini, l’Enisio dell’azienda Tocco è stato votato come il miglior rosso. Analogamente alla serata inaugurale, e come accadrà anche in quella di chiusura prevista per domani, a fare gli onori di casa è stato Franco Santini, giornalista e critico enogastronomico. La giuria popolare, composta da giornalisti, produttori e semplici appassionati, ha assaggiato i dieci migliori vini rossi selezionati tra le circa 50 cantine presenti.

Abbiamo raccolto alcune reazioni a caldo tra i produttori presenti a questa seconda serata.

Lorenzo Tocco, titolare dell’omonima azienda: “Sono in parte sorpreso perché è un vino nuovo, etichetta appena uscita. Sta prendendo riconoscimenti e questa è una nota positiva. Grande soddisfazione. Il vino è dedicato a mio padre ed è il nostro vino di punto. Lui rappresenta la colonna portante dell’azienda”.

Luciano Di Nunzio, agronomo dell’omonima azienda, per la prima volta presente a Gironi Divini: “ci siamo trovati molto bene, siamo contenti di aver partecipato e siamo orgogliosi di essere stati inseriti all’interno della top 10. È sicuramente un motivo di prestigio e una soddisfazione che ci spinge a fare il nostro meglio”.

Ettore Palusci, delegato dell’azienda La Quercia: “abbiamo riscontrato un livello molto alto dei montepulciano in concorso tra eccellenze e vini altresì importanti. Il giudizio è positivo perché la qualità davvero molto alta. I migliori vini, quelli da podio, davvero notevoli.

Carmine De Iure, cantina Biagi: “La Marsica è sicuramente un territorio che si presta per eventi del genere. Noi come cantina siamo morto presenti nella provincia dell’Aquila. Non rinunciamo a fare vini comuni e l’ambizione di Luca è quella di andare verso un consumo più sbarazzino. Ci teniamo a fare bella figura, ecco perché ci teniamo a ringiovanire la nostra proposta. Ci teniamo a fare vini puliti e bevibili”.

Questa è la classifica finale. Davanti ad aziende che hanno fatto la storia del vino d’Abruzzo a vincere a sorpresa è stato il vino di una cantina giovane, molto apprezzato dalla giuria tecnica.

1) Montepulciano Enisio riserva 2014 – Tocco vini

2) Montepulciano dogc Pignotto 2010 – Monti

3) Montepulciano Tenuta del Ceppete 74 2013 – Guardiani Farchione

4) Montepulciano docg Riserva Mastrobono 2010 – La Quercia

5) Montepulciano docg Ipnosi 2013 – Biagi

6) Montepulciano riserva 2013 – Di Sipio

7) Montepulciano Selva Delle Mura Bio 2015 – Nic Tartaglia

8) Montepulciano I Vasari 2013 – Barba

9) Montepulciano docg Notari 2017 – Nicodemi

10) Montepulciano Filì 2011 – La Vinarte