Il mondo delle api non smette di stupire: curiosità e aneddoti raccontati dall’Apicoltura Colle Salera

Pratola Peligna. La curiosità è la migliore delle chiavi per aprire il cassetto dei segreti. Potremmo sintetizzare così l’intervista che AbruzzoLive ha realizzato con Walter e Cecilia Pace, titolari dell’azienda Apicoltura Colle Salera di Pratola Peligna, vera eccellenza abruzzese in fatto di miele. Una produzione biologica, genuina, derivante da una passione sconfinata verso il mondo delle api e da una inconfondibile ed esaltante devozione verso un mestiere che ad oggi, nel 2020, sembra essere passato di moda.

O, per lo meno, è sempre più di nicchia. Ecco perché il riconoscimento portato a casa da Cecilia, come apicoltore mestiere fondamentale per la biodiversità ha valore doppio. Abbiamo parlato anche di come le api possano aiutare l’essere umano da un punto di vista “medico” con la propoli e di come il miele, in definitiva, sia una vera e propria scelta di vita.

Viviamo a contatto stretto con le api, siamo capaci di intercettare le loro esigenze e necessità, ma anche il loro umore. Sono parte allargata della nostra famiglia

Intervista completa