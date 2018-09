Mondo scuola fa tappa ad Avezzano, Serafini (Snals): dialogo con ministero su sicurezza e precarietà

Avezzano. Il mondo della scuola fa tappa ad Avezzano per gettare le basi necessarie per il futuro. Le rsu Snals ieri sono arrivate nella sala convegni del ristorante Napoleone dove la segretaria generale Elvira Serafini ha spiegato loro i rapporti in essere con il ministero della Scuola e i nuovi progetti avviati per migliorare la qualità delle strutture scolastiche. “Non possiamo negare che c’è stata un’apertura da parte del ministero nei nostri confronti”, ha evidenziato il segretario Serafini rivolgendosi alla platea arrivata da tutto l’Abruzzo per l’incontro, “ci è stato detto se c’è un problema venite, segnalatecelo e parliamone.

Un modo migliore quindi di porsi nei nostri confronti e di questo dobbiamo esserne felici. In passato abbiamo avuto modo di scontrarci con una rigidità che di certo non ci ha aiutato”. Il segretario, inoltre, ha ricordato che ci sono numerosi nodi nel mondo della scuola da analizzare e risolvere per il bene dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie. “Abbiamo scritto al ministero chiedendo maggiore attenzione all’edilizia scolastica”, ha continuato il segretario generale Snals, “ogni giorno assistiamo a delle emergenze che non ci fanno vivere bene.

Subito abbiamo avuto la risposta: è stato creato un sito dove noi operatori della scuola possiamo fare la segnalazione e conoscere lo stato di quell’istituto. Questa trasparenza ci permetterà di avere delucidazioni sulla struttura e di capire meglio la situazione”.