Il mondo della ristorazione ai tempi del Coronavirus, la testimonianza dello staff di Happy Wok

Abbassare le serrande, spegnere le luci della sala e osservare nella penombra i tavoli vuoti che fino a mesi prima erano stati animati da famiglie, amici o lavoratori in un’atmosfera di spensieratezza.

Questo l’effetto dell’emergenza sanitaria sul mondo della ristorazione marsicana, tra cui la realtà di Happy Wok di Cappelle dei Marsi.

La pandemia non coinvolge solo le preoccupazioni economiche degli imprenditori locali bensì contribuisce a rendere più nostalgica quell’immagine di famiglia che quotidianamente si crea con i clienti nella sala o di quei sorrisi rubati ai commensali passando da un tavolino all’altro.

Lo staff del ristorante internazionale della Marsica vuole però mettere in evidenza che quel filo invisibile alla base dei legami che si sono istaurati nel tempo non è sparito.

Anzi, è più forte.

“La nostra attività”, ha dichiarato il titolare Agi Zhu, “rappresenta una seconda casa per i clienti. Anche in questo periodo così complesso, il loro supporto non è mancato ed è grazie al loro affetto che continuiamo ad andare avanti superando gli ostacoli che ci si presentano lungo il cammino”.

“Non ci siamo mai sentiti soli; i loro messaggi e il desiderio da loro dimostrato di portare un pizzico di Happy Wok sulle loro tavole con i servizi di asporto e consegna a domicilio ci danno la forza di guardare sempre il lato positivo delle cose. Anche quando ciò risulta particolarmente difficile”, ha continuato.

Anche se l’Abruzzo è attualmente in zona rossa, i piatti di Happy Wok arrivano da te per soddisfare il palato di grandi e piccini. Come?

Consegna gratuita tramite Just Eat.

Basta andare sull’applicazione di Just Eat, selezionare i tuoi prodotti preferiti e pagare online o alla consegna a casa. La consegna a domicilio è prevista per i seguenti Comuni: Avezzano, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Antrosano, San Pelino, Paterno e Cappelle dei Marsi.

Asporto con ordine su Whatsapp o via telefono.

Per l’asporto, si può consultare il menù di Happy Wok online, comunicare l’ordine chiamando il numero 0863/451564 o inviandolo tramite un messaggio whatsapp 388.7780223 e ritirare l’ordine al ristorante.

“Non vediamo l’ora di poter tornare alla normalità”, ha concluso Zhu, “aspetteremo a braccia aperte tutti i nostri amici per continuare a regalare loro momenti magici e proponendo loro esperienze culinarie uniche. Ce la faremo, di nuovo!”.

#adv #advertising