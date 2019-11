Il ministro Provenzano si confronta con i sindacati su lavoro, salari ed economia. Ecco il programma completo

Celano. Tutto pronto per l’incontro con il ministro Giuseppe Provenzano a Celano. Domani il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sarà nella Marsica per una tavola rotonda con le parti sociali su “Trasversalità e zone economiche speciali”. L’incontro si terrà a partire dalle 15.30 nella sala consiliare del Comune, in piazza IV Novembre.

Oltre al ministro interverranno: Marco Fracassi, presidente Confindustria Abruzzo; Carmine Ranieri, segretario generale Cgil Abruzzo; Michele Lombardo, segretario generale Uil Abruzzo; Leo Malandra, segretario generale Cisl Abruzzo; Carlo Rossi, Direttore Confesercenti Provincia L’Aquila e Graziano Di Costanzo, Direttore CNA Abruzzo.

Il tema del confronto sarà la Zes ed il corridoio tirreno-adriatico, collegato al corridoio europeo tra penisola iberica e Croazia. L’incontro di Celano sarà il terzo della serie organizzata dal Pd Abruzzo “La via del futuro. Il corridoio Tirreno – Adriatico: sviluppo, lavoro, opportunità”. Alle 9.30 Provenzano sarà a Chieti per un incontro con gli amministratori locali, alle 13 a Pescara per l’incontro “Giovani e talenti per il Mezzogiorno”.