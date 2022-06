Il ministro Carfagna visita centro accoglienza minori Ucraina a Cerchio: “Grande prova solidarietà” (foto e video)

Cerchio. Il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, e l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, hanno raggiunto Cerchio, comune marsicano in provincia dell’Aquila per far visita a un centro di accoglienza allestito nell’ex scuola elementare di Cerchio per i minori in fuga dalla guerra. Accompagnati dal primo cittadino, Gianfranco Tedeschi, hanno interagito con le famiglie ucraine ospiti del centro.

“Sono qui”, ha detto il ministro Carfagna, “per valorizzare un sentimento diffuso nel nostro Paese: in questi primi cento giorni della crisi internazionale abbiamo dato grande prova di solidarietà, umanità e amore con cui le famiglie italiane si sono prese cura di tanti bambini e le donne che hanno cercato”.

“Dà sollievo pensare”, ha aggiunto, “che tanti innocenti sono riusciti a mettersi in salvo qui. E questo mi rende orgogliosa del nostro Paese”.

Fotogallery