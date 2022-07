Il meteo nella Marsica: qualche debole incertezza inizialmente, poi bel tempo e temperature in aumento

Poco da dire in questo articolo al riguardo delle previsioni meteo sul territorio marsicano. Infatti, dopo della debole instabilità nel corso del pomeriggio di Domenica 17, ove non si escluderà qualche fenomeno tra debole e moderato, specie sulle aree del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Temperature stazionarie, venti da est nord est. Lunedì, non cambierà di molto la situazione, mentre da Martedì con il rinforzo dell’alta pressione, cielo poco nuvoloso per tutta la giornata e temperature in aumento di un paio di gradi. Non cambierà granchè nella giornata di Mercoledì, giornata molto similare, mentre tra Giovedì e Sabato, oltre alla stabilità atmosferica su tutta la Marsica, la colonnina di mercurio tenderà a salire di vari gradi (+27/28°c ad 850 hpa), ove i valori massimi potranno raggiungere i +37/+38°c ad Avezzano. Ventilazione da nord est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS