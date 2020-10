Il meteo nella Marsica dal 25 al 31 ottobre: qualche fenomeno ma tendenza a schiarite.

Sono tornate delle piogge su tutto il territorio marsicano,nelle ultime ore. Ma già dalla giornata di Domenica, le condizioni saranno migliori, in quanto il cielo si presenterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento, anche di poco conto nel pomeriggio. Venti da ovest, deboli, temperature stazionarie, nei valori massimi. Lunedì, non cambierà granchè, tempo bello un pò ovunque, temperature in lieve aumento. Martedì invece non saranno da escludere delle piogge su buona parte della Marsica. Venti da ovest, deboli con qualche rinforzo, temperature senza variazioni di rilievo. Da Mercoledì a Sabato, ultimo giorno del mese, l’anticiclone sub tropicale sarà in rinforzo su tutta la nostra penisola e pertanto anche sulla Marsica. A parte delle nebbie al mattino nel Fucino e nelle altre vallate, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, nell’arco della giornata. Temperature in aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.