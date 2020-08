Il meteo nella Marsica dal 2 all’8 agosto: aria più fresca e qualche rovescio pomeridiano.

Ancora caldo in queste ore sul territorio marsicano, ma già qualche pioggia in alcune aree sono arrivate. Tuttavia, da Lunedì, in particolare,le temperature tenderanno a scendere di qualche grado, più sensibilmente nella successiva giornata di Martedì e Mercoledì, ove i fenomeni potranno manifestarsi in modo anche più accentuato. Pertanto, Domenica, bello al mattino, addensamenti pomeridiani a seguire dal primo pomeriggio, con qualche rovescio tra metà pomeriggio e prima serata. Temperature in lieve calo, ventilazione da ovest, debole. Lunedì, bella giornata, qualche nube e nulla più. Temperature in sensibile calo dalla seconda parte della giornata, venti da sud ovest, deboli con qualche rinforzo. Martedì, giornata dapprima variabile al mattino, poi nuvolosità più cospiqua con la possibilità di rovesci, anche temporaleschi di moderata intensità. Temperature ancora in calo, piuttosto fresco, ventilazione sud occidentale. Mercoledì, altri fenomeni nel corso del pomeriggio, clima fresco con valori massimi ad Avezzano intorno ai 20°c (11°c ad 850 hpa). Venti da nord est, moderati con dei rinforzi. Giovedì, ci sarà ancora spazio per dei rovesci pomeridiani, anche di moderata intensità, temperature in lieve aumento. Sembrano buone le giornate di Venerdì e Sabato, con cielo poco nuvoloso per un rinforzo dell’anticiclone. Temperature in leggero aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.