Il meteo nella Marsica: 9 – 15 Ottobre: spazio per dei rovesci, non freddo

Le condizioni meteo stanno andando verso un cambiamento anche lungo le aree marsicane, in quanto l’alta pressione oramai indebolita, ha lasciato spazio a delle correnti instabili. Pertanto nei prossimi giorni, saranno possibili dei fenomeni, a carattere di rovescio, in un contesto non freddo. Oggi, Domenica, tempo discreto al mattino, ove troverà spazio una certa nuvolosità in aumento, con la possibilità di precipitazioni a carattere moderato nell’area in questione. Venti da est, temperature in diminuzione di qualche grado. Lunedì, discreto l’avvio, possibilità di rovesci moderati tra il pomeriggio e la serata. Venti da est nord est, temperature pressochè stazionarie. Martedì, da metà giornata rovesci sparsi sulle aree poste più ad ovest come carseolano e Simbruini sempre nel corso del pomeriggio. Ventilazione dai quadranti orientali, temperature stazionarie. Mercoledì, situazione molto simile al giorno precedente. Giovedì, altri possibili precipitazioni tra il pomeriggio e la serata, ventilazione da ovest, tra debole e moderata. Venerdì, la situazione non cambierà granchè ove sarà ancora presente qualche rovescio nel pomeriggio. Meglio andrà invece Sabato, temperature senza variazioni di rilievo e venti da nord est, deboli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS