Il meteo nella Marsica 9 – 15 maggio: da Martedì, verso un guasto con precipitazioni

Continueranno ancora per Domenica e Lunedì le condizioni di tempo stabile, con poche nubi e temperature molto molto miti sulla Marsica. Infatti dall’atlantico una perturbazione tenderà a portarsi prima verso le regioni settentrionali ed a seguire verso quelle centrali. Pertanto Domenica qualche addensamento sui rilievi marsicani, ma con scarse possibilità di fenomeni. Ventilazione da est sud est, temperature in leggero aumento. Ancora bel tempo nella successiva giornata di Lunedì, con cielo sgombro dalle nubi, temperature stazionarie e venti sempre da ovest, in lieve rinforzo verso sera. Martedì, della nuvolosità inizierà ad addensarsi sul cielo della Marsica, associate a delle precipitazioni dal pomeriggio verso la sera e la notte. Venti da ovest sud ovest, moderati. Mercoledì, giornata piuttosto instabile con rovesci spesso presenti un pò ovunque. Venti sempre dai quadranti sud occidentali, temperature in calo. Giovedì, ancora dei fenomeni saranno presenti, nelle aree marsicane, mentre appare meglio la giornata di Venerdì, con cielo tra poco nuvoloso e variabile ma con scarse possibilità di piogge. Venti sempre occidentali. Invece, Sabato, potranno tornare nuovamente condizioni di tempo instabile con piogge e qualche temporale lungo l’area marsicana. Venti da sud sud ovest in rinforzo, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS