Il meteo nella Marsica 9 – 15 gennaio: subito pioggia e delle nevicate, migliora a seguire

Una circolazione depressionaria apporterà delle condizioni di tempo perturbato nella giornata di Domenica, con dei fenomeni che oltre i 900 m saranno a carattere nevoso nel corso del pomeriggio. La quota tuttavia andrà calando in quanto le temperature si abbasseranno durante la sera e la notte ove sarà possibile vedere qualche nevicata anche sul Fucino nella successiva giornata di Lunedì. Venti da ovest che ruoteranno da nord est nel pomeriggio e nella notte. Temperature in diminuzione. Lunedì e Martedì vedranno ancora dei rovesci sparsi, specie sui settori orientali tra Forca Caruso ed Ortona dei Marsi. Temperature stazonarie con dei valori sui -3/-4°c ad 850 hpa. Venti da nord est, moderati. Meglio appare Mercoledì, ove non mancherà qualche addensamento sempre ad est, mentre Giovedì e Venerdì cielo poco nuvoloso per il rinforzo dell’anticiclone, con delle estese gelate notturne. Le temperature aumenteranno nella giornata di Venerdì (+3°c ad 850 hpa) e soprattutto Sabato ove in quest’ultima il cielo si presenterà poco nuvoloso. Ventilazione sempre da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS