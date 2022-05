Il meteo nella Marsica 8 – 14 maggio: ancora piogge, a seguire un miglioramento per l’arrivo dell’alta pressione

Continueranno ancora nei prossimi giorni le precipitazioni, soprattutto nel corso delle ore pomeridiane. Poi, la situazione tenderà a migliorare grazie all’arrivo dell’anticiclone da ovest. Qualche fenomeno a carattere di rovescio sarà presente,tuttavia, sempre nel pomeriggio. Pertanto Domenica 8 Maggio, al mattino, cielo tra variabile e nuvoloso, con quache debole pioggia. Precipitazioni più organizzate nel corso del pomeriggio. Ventilazione da est, moderata, temperature stazionarie. Lunedì, non cambierà granchè, situazione molto simile al giorno precedente. Martedì, discreta la mattinata, poi ci sarà spazio per qualche fenomeno nelle ore pomeridiane. Ventilazione da nord est, temperature in aumento nei valori massimi. Da Mercoledì in poi, si assisterà ad una graduale attenuazione della nuvolosità sul territorio marsicano oltre che ai fenomeni. Certamente degli addensamenti pomeridiani potranno presentarsi ma la possibilità di piogge sarà sempre più bassa. Temperature in aumento, venti da sud sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS