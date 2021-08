Il meteo nella Marsica 8 – 14 agosto: a parte qualche addensamento tempo stabile e caldo

Ben poco da dire per questa tendenza riguardo ai prossimi giorni in cui continueranno le condizioni di cielo poco nuvoloso a parte degli addensamenti di passaggio nel corso di qualche pomeriggio sul territorio marsicano. Farà caldo, con le temperature che torneranno a salire anche sensibilmente. Insomma il periodo caldo di questa lunga estate non si arrenderà al momento neanche nelle alte terre della Marsica. Domenica qualche passaggio nuvoloso, ma senza nessuna precipitazione, temperature in aumento e venti da sud ovest. Lunedì cielo poco nuvoloso ovunque, colonnina di mercurio in salita ancora, ventilazione moderata da sud ovest. Giornate molto calde quelle di Martedì e Mercoledì, con dei valori ad 850 hpa intorno ai +28/+29°c. Cielo che però potrà mostrare della nuvolosità irregolare associata a della sabbia. Tra Giovedì e Sabato 14, le condizioni appaiono con cielo più azzurro, a parte qualche nube e sempre caldo, con valori intorno ai +25°c ad 850 hpa. Ventilazione da sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS