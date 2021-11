Il meteo nella Marsica 7 – 13 Novembre: qualche rovescio, a seguire verso un miglioramento

A quanto pare le temperature aumenteranno nelle prossime ore per l’arrivo di correnti meridionali, anche se le condizioni meteo rimarranno con cielo tra variabile e nuvoloso. Infatti nella giornata di Domenica 7, ampie schiarite saranno presenti nel corso del pomeriggio. Ventilazione da sud e come accennavamo, clima mite con valori sui +12°c ad 850 hpa. Lunedì, cielo irregolarmente nuvoloso, con qualche fenomeno nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in estensione verso nord nel corso del pomeriggio. Venti da sud sud ovest, temperature in lieve calo. Martedì, situazione discreta, tra schiarite ed addensamenti, ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Temperature ancora in diminuzione di qualche grado, venti da est. Mercoledì, così come Giovedì e Venerdì, appaiono con tempo abbastanza buono, nel senso che potranno esserci degli addensamenti, ma nulla di importante. Temperature in aumento da Venerdì, venti da est. Sabato, al momento appare una buona giornata con qualche stratificazione di passaggio e venti da sud ovest, deboli. Temperature stazionarie con valori sui +9/+10°c ad 850 hpa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS