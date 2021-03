Il meteo nella Marsica 7 – 13 marzo: inizio settimana con piogge e nevicate sui rilievi

Le condizioni meteo sono cambiate sul territorio marsicano, infatti sono tornate le piogge e delle nevicate in quota. La situazione sembra che rimarrà instabile almeno fino alle prime ore di Mercoledì, con Domenica cielo nuvoloso al mattino,mentre dei fenomeni deboli potranno interessare le aree occidentali della Marsica. Lunedì, invece vedrà delle precipitazioni ben organizzate già dal mattino e per tutta la giornata, con la quota neve intorno ai 1300 m circa. Ventilazione da ovest, temperature in lieve calo. Piogge anche durante le ore notturne ed anche Martedì, a tratti anche forti. Mercoledì, temperature in calo di un paio di gradi, quindi più freddo, neve oltre i 1100 m, ma tuttavia, le condizioni meteo andranno verso un miglioramento generale. Venti moderati con dei rinforzi da nord est. Tra Giovedì e Sabato, le giornate appaiono poco nuvolose, ove solo delle stratificazioni potranno trovare spazio,nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento per venti atlantici, quindi da ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS