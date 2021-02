Il meteo nella Marsica 7 – 13 febbraio: torna l’instabilità con piogge e nevicate sui monti

Dopo la parentesi di bel tempo stabile e soleggiato, aparte le nebbie a volte presenti nel Fucino, ci avviamo ad un tempo di nuovo instabile, con piogge e nevicate sui rilievi già da Domenica. Infatti, dalla tarda mattinata, piogge in arrivo da ovest, via via si estenderanno verso levante. Qualche nevicata oltre i 2000 m. Venti da sud sud ovest, temperature in calo dal pomeriggio. Lunedì, qualche debole rovescio con qualche nevicata oltre i 1500 m non sarà da escludere. Venti occidentali, temperature in lieve calo. Martedì ancora piogge e nevicate oltre i 1500 m a carattere moderato, temperature stazionarie e venti da ovest. Mercoledì situazione con un instabilità ancora più diffusa, con piogge su tutta la Marsica e nevicate oltre i 1700 m circa. Ventilazione sud occidentale, temperature in salita di qualche grado. Giovedì e Venerdì appaiono discreti, con cielo poco nuvoloso nel primo giorno, qualche nube in più nel secondo. Venti che tenderanno a ruotare da est Venerdì, con clima più freddo. Sabato al momento appare più freddo con temperature in discesa, venti da est, moderati piogge e qualche nevicata oltre i 700 m.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.