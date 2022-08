Il meteo nella Marsica 7 – 13 agosto: verso un tempo instabile con rovesci e temporali

A quanto pare, nei prossimi giorni delle infiltrazioni di correnti instabili, apporteranno dei fenomeni, a carattere temporalesco su molte aree della nostra regione e pertanto nella Marsica. Dopo un buon avvio nella mattinata di Domenica 7, formazioni cumuliformi si presenteranno dal primo pomeriggio ovunque. Seguiranno dei rovesci moderati con qualche temporale. Lunedì, anche inizio non male, ma dei temporali, in qualche caso tra moderato e forte potranno essere presenti da metà pomeriggio e tutta la serata. Ventilazione da nord est, temperature in lieve diminuzione. Nei successivi giorni di Martedì e Mercoledì, la situazione rimarrà tale ed appunto con rovesci e temporali nel corso del pomeriggio. Temperature in leggero calo ancora. La situazione al momento appare in miglioramento da Giovedì, ove a parte delle formazioni nuvolose al pomeriggio, le precipitazioni appaiono scarse. Venti sempre dai quadranti orientali, tra deboli e moderati, temperature un pochino più fresche con valori ad 850 hpa attorno ai +18°c.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS