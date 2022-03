Il meteo nella Marsica 6 – 12 marzo: correnti orientali con clima freddo e qualche nevicata

Saranno ancora giorni piuttosto freddi con valori tra i -5 ed i -6°c ad 850 hpa e quindi non si escluderanno dei fenomeni nevosi fino a bassa quota, a carattere di rovescio. Poi da Giovedì, sembra che l’anticiclone da ovest potrà riportare tempo bello anche se continuerà a fare ancora freddo. Pertanto Domenica, cielo variabile specie nel corso del pomeriggio e con qualche nevicata prima di sera, sui settori occidentali dell’area marsicana. Venti da nord est, temperature stazionarie. Lunedì e Martedì, appaiono con la possibilità di fenomeni, certamente a carattere nevoso e soprattutto sulla Marsica orientale. Venti moderati con dei rinforzi da nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Andrà un pò meglio Mercoledì, sebbene sarà ancora presente della nuvolosità ma con scarse occasioni per delle precipitazioni. Ventilazione nord orientale, temperature in lieve ripresa nei valori massimi. Giovedì, Venerdì e Sabato, con il rinforzo del campo anticiclonico le condizioni al momento appaiono buone con cielo poco nuvoloso e temperature massime in aumento, minime stazionarie e possibili gelate notturne nel Fucino.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS