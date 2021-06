Il meteo nella Marsica 6 – 12 giugno: condizioni di diffusa instabilità su tutto il territorio

Su tutta la Marsica, le condizioni del tempo come del resto in Abruzzo, stanno volgendo verso un peggioramento piuttosto diffuso, con piogge praticamente per tutta la settimana e quindi ad iniziare da Domenica. Pertanto nella giornata appena citata, saranno possibili dei rovesci già dal mattino, di moderata intensità su tutto il territorio in questione. Fenomeni che tenderanno a diventare anche piuttosto estesi nel pomeriggio. Venti da ovest, temperature in calo dalla serata. Lunedì, Martedì e Mercoledì appaiono in questo momento sotto l’insegna del tempo molto perturbato con piogge tra moderati e forti a tratti. Ventilazione da nord est, temperature in diminuzione di qualche grado. Giovedì, spazio per qualche schiarita, ma delle piogge a carattere di rovescio potranno essere presenti nel corso delle ore pomeridiane, di moderata intensità. Ventilazione sempre dai quadranti orientali, temperature senza variazioni di rilievo. Al momento sembrano tornare ad essere diffusamente instabili, anche le successive giornate di Venerdì e Sabato, con precipitazioni moderate ed a tratti forti sul territorio marsicano. Venti deboli da est, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS