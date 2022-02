Il meteo nella Marsica 6 – 12 febbraio: qualche disturbo tra lunedì e martedì, poi migliora

Tempo abbastanza buono nella giornata di Domenica 6, a parte degli addensamenti sulle aree più occidentali della Marsica. Anche le temperature saliranno nei valori massimi di un paio di gradi. Nella giornata seguente di Lunedì, invece, il cielo andrà coprendosi per l’arrivo di un fronte freddo, dai quadranti orientali, la quale apporterà delle precipitazioni nel corso del pomeriggio, nevose dapprima oltre i 1400 m circa, ma con la quota in calo fin sugli 800 m nelle aree più ad est del territorio marsicano. Venti in rinforzo, temperature in diminuzione di alcuni gradi. Martedì, tutto migliora, anche se saranno possibili delle estese gelate al mattino là dove il vento non sarà stato presente durante la notte. Temperature massime in ripresa. Belle giornate per il rinforzo dell’anticiclone in arrivo da ovest nei successivi giorni di Mercoledì e Giovedì, ove ci sarà un sensibile aumento termico nei valori massimi. Venerdì, al mattino ancora discreta la situazione, poi della nuvolosità arriverà nel corso del pomeriggio con qualche fenomeno in nottata. Perturbato invece appare la giornata di Sabato, specie al mattino, ove non saranno da escludere dei fiocchi di neve anche sul Fucino per la colonnina di mercurio in discesa. Migliora dal pomeriggio. Venti da nord est, moderati con dei rinforzi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS