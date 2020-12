Il meteo nella Marsica 6 – 12 dicembre: instabile con pioggia e nevicate sui rilievi.

A quanto pare, nei prossimi giorni, su tutto il territorio marsicano si avranno condizioni di tempo diffusamente instabile, con piogge che Domenica potranno essere di entità forte, specie al mattino e come si nota dalla mappa postata. Nevicate intorno ai 2000 m, in calo dal pomeriggio e la sera sui 1400 m;venti da sud sud ovest, temperature pertanto in calo dalla seconda parte della giornata. Qualche fenomeno più a carattere di rovescio nella successiva giornata di Lunedì, con nevicate sui Simbruini intorno ai 1300 m. Venti sempre da sud ovest, lieve calo termico. Martedì 8, cielo nuvoloso con piogge anche qui in alcune aree di forte intensità. Neve intorno ai 1500 m circa, localmente più in basso. Venti moderati con qualche rinforzo da sud ovest, temperature in lieve aumento. Mercoledì, qualche debole fenomeno potrà trovare spazio lungo le zone più occidentali della Marsica, temperature senza variazioni di rilievo, venti sempre occidentali, deboli. Giovedì, nuvolosità variabile con ampie schiarite e venti da est, più freddo, con le temperature in calo di alcuni gradi. Venerdì, appare una giornata abbastanza buona, ove anche le temperature saliranno di un paio di gradi, certamente potranno trovare spazio le gelate notturne, venti deboli da ovest; infine Sabato, ove non sarà esclusa qualche precipitazione ad iniziare da ovest. Venti quindi occidentali, temperature in lieve rialzo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.