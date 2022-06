Il meteo nella Marsica 5 – 11 giugno: a metà settimana rovesci e qualche temporale

Ancora caldo anche sul territorio marsicano, specie in questa Domenica, ove i valori ad 850 hpa toccheranno tra i +23 ed i +24°c ad 850 hpa. Il cielo si mostrerà con una nuvolosità irregolare, alternata a delle schiarite. Ventilazione da sud. Lunedì, sempre caldo, cielo un pochino più pulito, venti meridionali. Nel corso della giornata di Martedì, nel corso delle ore pomeridiane, saranno possibili le prime precipitazioni, soprattutto a carattere di rovesci anche temporaleschi. Venti in rotazione da est, temperature in lieve calo. Mercoledì e Giovedì appaiono all’insegna di una diffusa instabilità con la possibilità di temporali specie nel pomeriggio. Ventilazione dai quadranti orientali, temperature in leggera flessione ancora. Da Venerdì andrà meglio, anche se qualche disturbo potrà presentarsi qua e là. Sabato, rinforzo dell’anticiclone sub tropicale, bel tempo e temperature in aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS