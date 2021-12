Il meteo nella Marsica 5 – 11 dicembre: diffusa instabilità con piogge ed anche qualche nevicata possibile sul Fucino

Non cambieranno granchè le condizioni meteo nei prossimi giorni sull’area marsicana,per l’avvicendarsi di una serie di perturbazioni di stampo nord atlantico. E tra l’altro ci potrà essere anche spazio per qualche nevicata sul Fucino. Nella giornata di Domenica, nubi con la possibilità di precipitazioni sul carseolano e marsicano. Ventilazione da ovest, moderata, temperature in calo dal pomeriggio. Lunedì, giornata più fredda, ove appunto non si escluderanno dei fiocchi di neve anche lungo il Fucino. Temperature quindi in diminuzione, venti da nord est. Martedì, giornata migliore, con qualche addensamento, ma nulla di rilevante. Gelate nottetempo ed al primo mattino, venti sempre dai quadranti settentrionali. Mercoledì, giornata dedicata all’Immacolata Concezione, non mancheranno dei fenomeni a carattere moderato, ma con la quota neve relegata sui 1500 m circa. Quota che però tenderà a scendere nel corso del pomeriggio e soprattutto nella notte fino a 1000 m. Le precipitazioni appaiono forti tra la notte ed il mattino di Giovedì. Nevicate copiose oltre i 900 m, mista anche sul Fucino. Venti da nord ovest, temperature in calo (0°c ad 850 hpa).Venerdì, tempo generalmente migliore, Sabato invece nubi e possibilità di piogge e nevicate possibili anche sul Fucino o tutt al più mista, per una circolazione depressionaria sul tirreno.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS