Il meteo nella Marsica 4 – 10 settembre: possibilità di qualche rovescio soprattutto nel pomeriggio

Una Domenica, con un tempo disturbato soprattutto nel pomeriggio, per via dei rovesci che si faranno estesi su tutta la Marsica. Ventilazione da est, temperature stazionarie. Lunedì, tempo bello, con cielo poco nuvoloso, qualche addensamento di poco conto. Venti da ovest, deboli, temperature senza variazioni di rilievo. Nelle successive giornate di Mercoledì, Giovedì e Venerdì, la situazione appare al momento senza grandi scossoni. Cielo poco nuvoloso al mattino, poi dei fenomeni saranno possibili nel pomeriggio a macchia di leopardo. Venerdì, invece non sono esclusi delle precipitazioni al mattino, di moderata intensità. Venti occidentali, temperature in aumento di qualche grado. Sabato, tempo abbastanza buono, a parte qualche stratificazione. Venti deboli occidentali, temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS