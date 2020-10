Il meteo nella Marsica 4 – 10 ottobre: schiarite alternate a della nuvolosità e fenomeni.

Tanto vento da libeccio in queste ultime ore, mentre tuttavia si va profilando una Domenica con tempo migliore. Infatti, qualche addensamento sparso potrà essere presente lungo il territorio marsicano, ma comunque la giornata sarà abbastanza buona. Venti sempre da libeccio, temperature in calo rispetto al giorno precedente. Lunedì, saranno possibili dei fenomeni a carattere di rovescio per buona parte della giornata,specie sui settori occidentali,venti da ovest, tra deboli e moderati. Martedì tempo discreto, con della nuvolosità presente nel pomeriggio, ma con scarse possibilità di precipitazioni. Venti sempre da ovest, temperature in flessione di qualche grado. Mercoledì, invece, delle infiltrazioni atlantiche, apporteranno dei fenomeni che al momento sembrano ben organizzati. Le temperature rimarranno stazionarie, ventilazione dai quadranti occidentali. Ed arriviamo a Giovedì, che sembra una buona giornata ove solo qualche nube di passaggio sarà presente. Situazione che sembra continuare nelle successive giornate di Venerdì e Sabato. Temperature in salita di qualche grado.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.