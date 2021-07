Il meteo nella Marsica 4 – 10 luglio: tempo stabile e soprattutto caldo

Il caldo continuerà ad essere presente nei prossimi giorni su tutta la Marsica,con valori massimi che tra Mercoledì e Giovedì, potranno arrivare sui 37/38°c nelle aree poste a quote più basse come appunto Avezzano ed i centri del Fucino. Pertanto Domenica, giornata discreta, ove tuttavia della nuvolosità pomeridiana potrà essere presente, ma senza precipitazioni. Venti da sud ovest. Più caldo Lunedì, con cielo poco nuvoloso, ove solo qualche stratificazione sarà presente. Martedì non cambierà granchè, cielo con poche nubi e temperature prettamente estive. Come accennevamo, Mercoledì e Giovedì, i valori ad 850 hpa aumenteranno fin sui 27/28°c ad 850 hpa, quindi farà molto caldo su tutto il comprensorio marsicano. Qualche stratificazione di passaggio, venti dai quadranti meridionali. Venerdì, un pochino più fresco per i valori massimi, ma sempre caldo, con massime intorno ai 34°c ad Avezzano e le altre località poste a quote simili. Venti occidentali. Infine Sabato, un altra giornata molto simile alla precedente, con temperature stazionarie e venti da ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS