Il meteo nella Marsica 4 – 10 aprile: tempo discreto a pasqua e pasquetta, di nuovo freddo Mercoledì

Sono tornate delle condizioni perturbate con pioggia e anche delle nevicate in quota in queste ultime ore. Situazione che a quanto pare, andrà verso un miglioramento nella giornata di Domenica, Pasqua appunto, ove il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutte le aree marsicane. Temperature in diminuzione e venti da est, moderati. Lunedì dell’Angelo, giorno di pasquetta, sempre cielo poco nuvoloso, mentre le correnti inizieranno a provenire da ovest, segno di un nuovo guasto del tempo a partire dal giorno successivo. Temperature in aumento. Infatti Martedì, tornerà della nuvolosità ad iniziare da ovest, con qualche fenomeno su gran parte della Marsica. Venti sempre da ovest nord ovest, calo delle temperature. Più freddo e molto instabile Mercoledì, con piogge e possibilità di nevicate fin quasi sul Fucino molto probabilmente. Venti di nuovo nord orientali, moderati. Giovedì, anticiclone in rinforzo da ovest, temperature in salita dal pomeriggio. Tempo bello anche per i successivi giorni di Venerdì e Sabato, con cielo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, venti deboli occidentali, temperature in aumento ancora di qualche grado.

Faccio i miei migliori per una Santa Pasqua.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS