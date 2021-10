Il meteo nella Marsica 31 ottobre – 6 novembre: precipitazioni spesso presenti e temperature miti

Nei prossimi giorni, ci aspettano condizioni di tempo piuttosto perturbate, su tutto il territorio marsicano, con dei fenomeni spesso presenti, anche a carattere tra moderato e forte. Domenica 31 Ottobre, nubi in arrivo dalla tarda mattinata sui settori posti ad ovest, mentre qualche debole fenomeno potrà essere presente tra il pomeriggio e la serata sulle aree del parco nazionale. Ventilazione da sud ovest, temperature in leggero aumento. Lunedì 1 Novembre, Ognissanti, dopo un inizio discreto, della nuvolosità tenderà a presentarsi a seguire, con qualche rovescio dapprima più isolato, mentre tra moderati e forti in serata – nottata. Temperature in lieve aumento nei valori massimi; venti da ovest-sud ovest. Martedì,cielo variabile con delle schiarite, mentre solo qualche debole pioggia potrà presentarsi nel corso della giornata. Venti da sud ovest, moderati; temperature stazionarie. Mercoledì, cielo generalmente nuvoloso, ove non tarderanno ad arrivare dei fenomeni tra moderati e forti in estensione, prima di sera. Venti da sud ovest, temperature stazionarie. Giovedì, il territorio marsicano vedrà sempre dei fenomeni moderati, specie sulle zone occidentali, venti da sud ovest, temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì, rovesci sparsi, in attesa di un nuovo guasto piuttosto accentuato in serata. Venti da sud ovest, temperature sempre stazionarie. Più caldo invece Sabato, in cui tuttavia le precipitazioni appaiono presenti per gran parte della giornata.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS