Il meteo nella Marsica 31 maggio – 6 giugno: instabilità con rovesci pomeridiani.

Dopo il fresco con il ritorno anche delle nevicate sui monti intorno alla Marsica oltre i 2000 m,la situazione rimarrà decisamente orientato sull’instabilità su tutto il territorio marsicano. O meglio dopo un avvio decisamente discreto al mattino, dei fenomeni a carattere di rovescio potranno essere presenti a seguire. Domenica 31, al mattino cielo poco nuvoloso, mentre della nuvolosità andrà formandosi con il passare delle ore annessa a dei rovesci di moderata entità. Venti da est, temperature senza variaizoni di rilievo. Lunedì 1 Giugno, ingresso dell’estate meteorologica, anche presenterà delle possibili precipitazioni pomeridiane, tra deboli e moderati. Venti da ovest, deboli. Martedì 2 festa della Repubblica, non sarà molto diverso. Mercoledì, al momento, rovesci e temporali tra moderati e forte non saranno da escludere nel corso del pomeriggio, venti sud occidentali, deboli, temperature in lieve aumento. Meglio Giovedì con qualche piovasco, ed al momento Venerdì che appare variabile, ma non escludendo qualche fenomeno. Sabato invece la tendenza appare per delle nuove precipitazioni, specie nell’area del parco nazionale d’Abruzzo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.