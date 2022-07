Il meteo nella Marsica 31 luglio – 6 agosto: poco nuvoloso e temperature in aumento

Davvero poco da dire per quest’ultimo giorno di Luglio e per i primi di Agosto in cui le condizioni meteo rimarranno orientate su tempo stabile e soleggiato su tutta la Marsica, a parte degli addensamenti nel pomeriggio di Domenica, ma con scarse occasioni per dei fenomeni. Da Lunedì a Venerdì mattina, la situazione rimarrà con cielo poco nuvoloso e temperature in aumento di qualche grado (punte di +25°c ad 850 hpa). Nel corso del pomeriggio di Venerdì, tuttavia, dei fenomeni a carattere di rovescio saranno possibili, fino a sera inoltrata. Ventilazione generalmente orientale, temperature in lieve flessione. Da Sabato invece, potranno tornare condizioni meteo di nuovo stabili.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS