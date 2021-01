Il meteo nella Marsica 31 gennaio – 6 febbraio: ancora dell’instabilità, poi verso condizioni migliori

Ancora tempo piuttosto instabile nel corso della giornata di Domenica 31, ultimo giorno del mese, con piogge soprattutto durante le ore del mattino e nevicate oltre i 1400 m circa. La ventilazione sarà sempre dai quadranti occidentali, anche se in serata potranno ruotare da nord est. Temperature in calo. Lunedì, condizioni in miglioramento, anche degli addensamenti non mancheranno soprattutto a ridosso dei monti Simbruini, ove non sarà da escludere qualche debole fenomeno a carattere nevoso sui 1400 m circa. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti da ovest, deboli. Martedì, bel tempo, a parte delle formazioni nebbiose al mattino nel Fucino. Qualche nube di passaggio, tuttavia potrà essere presente nel pomeriggio. Temperature in aumento di qualche grado, ventilazione debole occidentale. Meglio ancora Mercoledì e Giovedì, grazie alla spinta dell’anticiclone verso l’Italia. Nebbie al mattino, cielo poco nuvoloso ove soltanto delle stratificazioni potranno essere presenti nel pomeriggio. Temperature in sensibile aumento, sia nei valori minimi che soprattutto in quelle massime. Ancora più mite Venerdì e Sabato, con cielo poco nuvoloso nel primo citato, venti deboli da ovest sud ovest, più nuvoloso nel secondo anche se le temperature potranno ancora salire un pò (+10°c ad 850 hpa), per le correnti meridionali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS