Il meteo nella Marsica 31 agosto – 6 settembre: tempo orientato sull’instabilità per tutto il periodo.

Si può dire brevemente, che nei prossimi giorni avremo tempo decisamente instabile su tutta l’area marsicana, prima più a carattere di rovesci temporaleschi ed a seguire piuttosto copiose, per l’instaurarsi di una depressione che si posizionerà lungo la penisola. Pertanto, Sabato 31, tempo discreto al mattino, mentre nubi e precipitazioni nel corso del pomeriggio saranno possibili ovunque. Situazione non molto diversa Domenica, con i venti sempre di provenienza orientale o sud orientale e con la colonnina di mercurio in calo di qualche grado. Lunedì, andrà formandosi un minimo depressionario sulla nostra penisola, dapprima sul centro nord, la quale attirerà aria molto fresca dai Balcani. Tempo instabile ovunque nel corso del pomeriggio, temperature in calo dalla seconda metà della giornata, ventilazione moderata, da ovest, tendente da nord est in serata. Martedì appare una giornata molto uggiosa su tutta l’area marsicana. Venti moderati con dei rinforzi dai quadranti orientali, temperature in calo di alcuni gradi. Mercoledì, Giovedì e Venerdì, ancora incertezze nel corso delle ore pomeridiane, con qualche rovescio, di debole, tutt’al più moderata intensità. Venti in genere da est, temperature in lieve rialzo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.