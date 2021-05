Il meteo nella Marsica 30 maggio – 5 giugno: tempo alternato tra condizioni buone e qualche rovescio

Il mese di Maggio sta per lasciarci e con l’ingresso di Giugno, ci sarà anche quello dell’estate meteorologica. C’è subito da dire che sul territorio marsicano, la giornata di Domenica appare alquanto instabile, con piogge a carattere di rovescio soprattutto nelle aree interne. Le temperature caleranno di qualche grado, ventilazione da est. Lunedì appare meglio anche se dell’instabilità pomeridiana non mancherà. Temperature in ripresa, venti da nord est. Martedì, 1 Giugno, condizioni generalmente migliori, temperature in aumento, ventilazione sempre dai quadranti nord orientali. Mercoledì, festa della Repubblica, tempo bello su tutto il territorio marsicano, salvo qualche addensamento da ovest. Venti occidentali deboli, temperature stazionarie. Giovedì, appare possibile qualche rovescio nelle ore del pomeriggio, temperature senza variazioni di rilievo, ventilazione da ovest sud ovest. Bello al mattino di Venerdì, addensamenti nel corso del pomeriggio con delle deboli possibilità di precipitazioni. Temperature in aumento, venti deboli da ovest. Sabato al momento appare con qualche rovescio nel corso del pomeriggio, di moderata entità. Temperature in leggero calo, venti sempre deboli o alquanto moderati da ovest sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS