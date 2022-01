Il meteo nella Marsica 30 gennaio – 5 febbraio: instabilità tra lunedì sera e martedì

Dopo le due giornate di Domenica e Lunedì all insegna del tempo stabile, con estese gelate al mattino sulle aree del Fucino. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi nella giornata di Domenica, già da Lunedì sera, con l’arrivo di qualche fenomeno tenderanno a scendere di qualche grado. I venti prima in rinforzo da ovest, ruoteranno successivamente da nord est. Quota neve in calo durante la notte su Martedì 1 Febbraio, fin sul Fucino, specie nelle aree orientali. Mercoledì tendenza ad un miglioramento ovunque, ove torneranno anche delle gelate notturne, là dove il vento non sarà stato presente. Venti ancora dai quadranti orientali. Meglio ancora Giovedì, con cielo sereno o poco nuvoloso, ventilazione da ovest, debole, temperature massime in lieve aumento, stazionarie le minime. Qualche nube in arrivo Venerdì, mentre Sabato cielo che al momento appare più nuvoloso anche se con scarse possibilità per dei fenomeni. Venti da ovest, temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS