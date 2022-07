Il meteo nella Marsica 3 – 9 luglio: tempo ancora stabile e caldo, possibilità di rovesci temporaleschi tra Giovedì e Venerdì

Non cambierà granchè nei prossimi giorni sul territorio marsicano, ancora sole e tempo stabile ovunque. Le temperature subiranno un aumento di alcuni gradi già da Domenica 3, ed ancor più nella successiva giornata di Lunedì ove ad 850 hpa si raggiungeranno i +25/+26°c. Ventilazione generalmente da ovest debole. Da Giovedì, tuttavia, la situazione sembra orientata verso dell’instabilità, con piogge e temporali, moderati su tutta l’area del Fucino, specie in serata. Venti dai quadranti orientali, temperature in calo nella seconda parte della giornata. Venerdì giornata che potrà presentare ancora dei fenomeni deboli nel corso della giornata, clima più fresco e venti orientali. Sabato, invece, tempo soleggiato e stabile ovunque, temperature in ripresa, venti nord orientali moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS