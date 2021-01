Il meteo nella Marsica 3 – 9 gennaio: tempo orientato su instabilità a tratti diffusa con piogge e nevicate.

Le nevicate stanno cadendo in maniera abbondante ad Ovindoli e su tutti i rilievi oltre i 900 m circa. Nevica anche ad Avezzano, con accumuli. E la situazione a quanto sembra, rimarrà perturbata anche nei prossimi giorni, come vedremo qui di seguito. Intanto nella giornata di Domenica 3 Gennaio, il cielo si presenterà nuvoloso con precipitazioni che nel pomeriggio saranno di moderata intensità. Nevicate oltre gli 800 m, localmente anche fino sul Fucino. Venti dai quadranti occidentali, temperature in calo. Lunedì, tempo migliore, anche se della nuvolosità non mancherà lungo le aree occidentali con qualche nevicata nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie, venti meridionali. Martedì, altra giornata all’insegna del tempo molto instabile con piogge e soprattutto nevicate che potranno raggiungere il Fucino. Ventilazione moderata da ovest, temperature in lieve calo con circa -2°c ad 850 hpa. Mercoledì, giorno dell’Epifania, tempo discreto con nuvolosità variabile alternato a delle schiarite. Non appaiono tanto possibili dei fenomeni o di debole intensità lungo i Simbruini. Venti sempre dai quadranti occidentali, temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì, di nuovo fenomeni che appaiono copiosi, nevosi oltre i 1000 m circa. Venti meridionali, da scirocco, temperature in aumento dal tardo pomeriggio. Venerdì, giornata piovosa, con quota neve in salita, fin sui 2000 m circa, per un sensibile aumento delle temperature. Venti sempre meridionali. Infine Sabato, in cui non cambierà granchè, altre precipitazioni diffuse, anche di forte intensità su tutta la Marsica a carattere di pioggia e non neve. Venti moderati da sud sud ovest, temperature ancora in lieve aumento con valori intorno ai 7°c ad 850 hpa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.