Il meteo nella Marsica 3 – 9 aprile: qualche rovescio alternato a delle schiarite

Il freddo e le nevicate sulle aree marsicane presenti in queste ore, saranno ancora possibili nel pomeriggio di Domenica 3, anche se a quote più elevate, dopo una mattinata con cielo poco nuvoloso. Ventilazione da ovest, in rotazione dalla sera da est sulle aree orientali. Lunedì, variabilità, ma con scarse occasioni per delle piogge nell’intero corso della giornata. Venti da ovest. Martedì, nulla di rilevante se non degli addensamenti sparsi nelle ore pomeridiane. Venti sempre dai quadranti occidentali, temperature in aumento, specie nei valori massimi. Mercoledì, qualche precipitazione al mattino, ma i fenomeni andranno aumentando con il passare delle ore. Temperature stazionarie, venti da sud. Giovedì, spazio per qualche precipitazione sparsa e di debole entità non sarà da escludere. Venti meridionali, temperature senza variazioni di rilievo. Venerdì, qualche rovescio isolato e venti moderati da ovest, colonnina di mercurio in aumento; Sabato situazione non molto diversa dal giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS