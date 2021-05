Il meteo nella Marsica 3 – 8 maggio: tempo generalmente buono, a parte Mercoledì

Veramente ben poco da dire per i prossimi giorni per quel che riguarderanno le condizioni meteo sul territorio marsicano. Infatti a farla da padrone saranno delle condizioni di tempo stabile ove troveranno spazio soltanto delle stratificazioni di passaggio e nulla più. Poi, Mercoledì, invece, sembra che degli addensamenti potranno arrecare dei deboli fenomeni sulla parte occidentale del territorio in questione. Pertanto, Lunedì, tempo generalmente bello ovunque, con qualche nube in più ad occidente, nel pomeriggio. Ventilazione debole occidentale. Temperature in leggera diminuzione rispetto a Domenica. Martedì, non cambierà granchè, situazione molto simile, mentre nel corso della successiva giornata di Mercoledì, qualche fenomeno potrà trovare spazio nel pomeriggio, lungo i monti Simbruini. Venti sempre da ovest, temperature in lieve calo. Giovedì, tempo stable e soleggiato su tutto il territorio marsicano. Ventilazione da ovest, temperature in aumento. Venerdì e Sabato, non presenteranno grandi novità, poche nubi soltanto alte e stratificate, temperature stazionarie o in lieve aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS