Il meteo nella Marsica 29 novembre – 5 dicembre: settimana decisamente instabile con piogge e nevicate sui rilievi.

Ci avviamo, in questa conclusione di Novembre ed inizio Dicembre ad un tempo decisamente instabile, con piogge ed anche delle nevicate fin sui 1000 m in qualche caso. Pertanto Domenica 29, cielo nuvoloso, con dei fenomeni, più possibili sui versanti orientali della Marsica. Venti da nord est, temperature in lieve calo. Lunedì, della nuvolosità, ma con scarse possibilità di fenomeni. Venti sempre da est nord est, temperature stazionarie. Martedì, 1 Dicembre,inizio dell’inverno meteorologico, cielo nuvoloso, con dei fenomeni nel corso del pomeriggio, a carattere debole. Nevicate sui rilievi oltre i 1200 m circa. Venti da sud ovest, deboli, temperature in diminuzione.Mercoledì, giornata all’insegna della pioggia e delle nevicate oltre i 1200 m, ma anche più in basso. I fenomeni potranno essere tra moderati e forti. Venti da sud ovest, temperature stazionarie. Giovedì, instabilità a tratti diffusa, con piogge e nevicate in montagna a carattere sparso, temperature stazionarie con circa +2°c ad 850 hpa, venti da ovest sud ovest. Venerdì e Sabato, al momento appaiono sempre orientate sull’instabilità sul territorio marsicano. Piogge moderate e nevicate oltre i 1100 m circa, localmente più in basso Sabato. Venti da sud ovest, temperature in calo.

