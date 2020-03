Il meteo nella Marsica 29 marzo – 4 aprile: piogge e neve sui rilievi.

Tempo ancora instabile nelle scorse ore e possiamo dire con certezza che nei prossimi giorni, su tutta la Marsica, le condizioni continueranno ad essere sulla stessa linea d’onda.Oltre alle piogge, ci sarà spazio per delle nevicate probabilmente anche sul Fucino, per il ritorno di correnti fredde da nord est. Pertanto Domenica 29 Marzo, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, ma con tendenza ad un aumento della nuvolosità da ovest sud ovest. Possibilità di piogge dal primo pomeriggio, dapprima sparse e a seguire più estese. Temperature in lieve aumento, venti deboli da est. Lunedì, tempo diffusamente instabile su tutta l’area marsicana con piogge copiose e nevicate in calo sui 1200 m in serata. Venti da est nord est in rinforzo specie sulle aree orientalidel territorio in questione, temperature in calo con circa 2°c ad 850 hpa in serata. Martedì, altra giornata sotto il segno del tempo instabile con fenomeni moderati, nevose fin sui 1000 m in qualche caso. Ventilazione da est nord est, temperature in calo. Mercoledì, 1 Aprile, tempo instabile, con piogge e nevicate oltre gli 800 m circa. Tendenza a precipitazioni più a carattere sparso, nuvolosità variabile. Giovedì, piogge sparse nel corso della giornata, tempo pressochè variabile in genere. Venti sempre orientali, temperature in lieve salita. Venerdì, ancora spazio per qualche fenomeno a carattere sparso, temperature stazionarie, venti da nord est. Sabato,giorno dei 4 aprilanti, possibilità della formazione di una depressione sull’Italia, con piogge moderate sui settori orientali della Marsica.Venti da est sud est, temperature senza variazioni di rilievo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.