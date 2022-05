Il meteo nella Marsica 29 maggio – 4 giugno: dopo l’instabilità tornerà l’anticiclone nord africano con temperature in aumento

L’instabilità presente in queste ore durerà almeno fino al pomeriggio di Lunedì se vogliamo sul territorio marsicano. Poi, via via, andremo verso un tempo in miglioramento, per il rinforzo dell’anticiclone sub tropicale. Pertanto, dopo ancora dei rovesci nel pomeriggio di Domenica, un pò ovunque lungo la Marsica ed il carseolano, situazione che appare possibile anche nella successiva giornata di Lunedì, come già accennato, con venti da ovest sud ovest, tra deboli e moderati e temperature più fresche dei giorni scorsi, almeno in media se vogliamo, a seguire con il rinforzo dell’alta pressione, torneranno delle condizioni di cielo poco nuvoloso solo per via delle stratificazioni o al limite qualche addensamento di poco conto. Le temperature andranno via via aumentando con valori ad 850 hpa che potranno sfiorare i +25°c tra Venerdì e Sabato, valore piuttosto elevato per il periodo in essere ove il primo Giugno esordirà l’estate meteorologica. Quindi pertanto il lungo ponte festivo sembra davvero sotto l’insegna del tempo stabile e soleggiato.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS