Il meteo nella Marsica 29 giugno – 4 luglio: caldo e cielo in prevalenza poco nuvoloso.

Continueranno ancora nei prossimi giorni anche sul territorio marsicano, le condizioni di tempo stabile e soleggiato e caldo, con valori oltre i 20°c ad 850 hpa, soprattutto per l’effetto dei venti orientali, per cui di caduta, sui versanti occidentali abruzzesi. La giornata di Sabato 29, il cielo si presenterà poco nuvoloso nell’intero arco della giornata, su tutto il comparto in questione. Temperature in lieve calo, venti sempre orientali. Bella la Domenica e sempre dal sapore estivo, con cielo poco nuvoloso e venti da est. Lunedì 1 Luglio, se vogliamo la situazione rimarrà invariata,così come anche nei successivi giorni di Martedì e Mercoledì, temperature stazionarie con valori ad 850 hpa sui 20/21°c, pertanto massime ad Avezzano sui 34°c circa. Ventilazione da sud ovest, in genere debole. Probabilmente invece, Giovedì, nel corso delle ore pomeridiane potrà riaffacciarsi qualche temporale nelle ore pomeridiane. Temperature sempre stazionarie, venti sud occidentali, deboli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.