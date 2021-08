Il meteo nella Marsica 29 agosto – 4 settembre: un pò d’instabilità pomeridiana a carattere sparso

Dunque, il primo settembre esordirà l’autunno meteorologico. C’è da dire che tuttavia dopo il tempo instabile di questi ultimi giorni, torneranno delle condizioni generalmente migliori, con cielo almeno poco nuvoloso e dove tuttavia qualche rovescio sparso potrà trovare spazio nel corso nel pomeriggio, ma non in tutti. Domenica, tempo discreto ove della nuvolosità variabile o irregolare, sarà presente su gran parte della Marsica. Deboli fenomeni tra i Simbruini ed il parco nazionale. Temperature in diminuzione di un paio di gradi. Meglio Lunedì, con cielo poco nuvoloso, anche se degli addensamenti potranno apportare delle piogge in serata ad ovest. Martedì, ultimo giorno del mese, non cambierà granchè, come anche Mercoledì 1 Settembre. Le temperature si alzeranno di qualche grado, ventilazione da sud ovest. Giovedì e Venerdì tempo più stabile, colonnina di mercurio in aumento di almeno un paio di gradi (+15/+17°c ad 850 hpa). Ventilazione sempre dai quadranti sud occidentali. Sabato invece, qualche rovescio in arrivo da ovest, non sarà del tutto escluso. Temperature stazionarie.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS