Il meteo nella Marsica 28 novembre – 4 dicembre: piogge e possibilità di qualche nevicata

Continueranno anche nei prossimi giorni delle condizioni di instabilità sulla nostra regione, seppur con la colonnina di mercurio in calo e ove non sarà da escludere di vedere qualche nevicata fin sul Fucino. Nella giornata di Domenica, tempo instabile con rovesci che intorno ai 1400 m saranno a carattere nevoso. Tra il pomeriggio e la serata, le nevicate scenderanno di quota fino a circa 8/900m, per le temperature che caleranno di alcuni gradi (0°c ad 850 hpa). Ventilazione da ovest, tendente da nord ovest. Lunedì, ancora tempo instabile con rovesci che potranno assumere carattere nevoso anche lungo la piana del Fucino. Temperature in diminuzione, venti da nord ovest dapprima, da nord est tra il pomeriggio e la serata. Martedì, freddo al mattino, con valori ad 850 hpa tra i -4 ed i -5°c. Non saranno escluse delle gelate notturne, se i venti orientali, si saranno calmati durante la notte ed al primo mattino. Per il resto della giornata, cielo poco nuvoloso. Venti settentrionali, temperature quindi in diminuzione. Mercoledì 1 Dicembre, ingresso dell’inverno meteorologico, cielo nuvoloso, ma molto difficilmente ci saranno dei fenomeni. Temperature in aumento, venti sud occidentali. Giovedì, invece, delle precipitazioni moderate, potranno interessare il carseolano, Marsica occidentale, parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con quota neve oltre i 1400/1500m. Venti moderati da sud ovest, temperature in lieve aumento. Venerdì, ancora delle occasioni per delle piogge e delle nevicate che scenderanno di alcune centinaia di metri, fino ad attestarsi sui 1100. Venti da nord est nel corso del pomeriggio, temperature in diminuzione. Infine Sabato, che al momento non sembra malaccio. Temperature in calo ancora con valori ad 850 hpa sui -3°c, venti da nord.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS