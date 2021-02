Il meteo nella Marsica 28 febbraio – 6 marzo: continuano le condizioni di tempo stabile, probabile cambiamento da Sabato

Per farla breve, avremo ancora condizioni di tempo stabile anche nei prossimi giorni sul territorio marsicano. Infatti, il campo altopressorio, sarà presente, come su tutta la penisola italiana, ma tuttavia, alzandosi di latitudine, farà in modo che delle deboli correnti orientali, saranno presenti con un calo della colonnina di mercurio. Soltanto per Sabato, probabilmente, potrà esserci un guasto con il ritorno di tempo instabile con dei rovesci sparsi. Pertanto, Domenica, bello al mattino, qualche nube sparsa nel pomeriggio. Temperature in calo, venti da est. Lunedì sempre bel tempo con gelate al mattino. Situazione che rimarrà così anche nei giorni successivi, almeno fino a buona parte di Venerdì. Le temperature non cambieranno granchè, se non in un lieve aumento nei valori massimi. Sabato, invece, al momento appare possibile tempo instabile con qualche rovescio sparso, associata a qualche nevicata oltre i 1200 m circa.Temperature in diminuzione, venti moderati dai quadranti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.