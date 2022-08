Il meteo nella Marsica 28 agosto – 3 settembre: pomeriggi all’insegna dell’instabilità atmosferica

Le condizioni d’instabilità di queste ore sembrano che continueranno ad essere presenti anche nei prossimi giorni, più che altro nel corso delle ore pomeridiane. Pertanto Domenica 28, al mattino un tempo tendente al variabile, lascerà spazio a della nuvolosità sempre più diffusa, con dei fenomeni a seguire, in estensione ovunque già tra la metà giornata ed il primo pomeriggio. Ventilazione da ovest, temperature stazionarie o in lieve calo. Lunedì, possibilità di fenomeni nel pomeriggio un pò ovunque. Venti sempre dai quadranti occidentali, temperature senza variazioni di rilievo. Martedì, Mercoledì, Giovedì, appaiono non molto diverse dalle precedenti giornate. Venerdì e Sabato invece la situazione appare un pochino migliore, con meno possibilità di rovesci e cielo più sgombro dalla nuvolosità, salvo addensamenti sui rilievi attorno al Fucino. Venti sempre da ovest e temperature in lieve calo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS