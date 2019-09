Il meteo nella Marsica 27 settembre – 3 ottobre: situazione buona, probabile tempo instabile e più freddo a metà settimana.

Siamo a cavallo dei mesi di Settembre ed Ottobre e c’è da dire che la situazione meteo è quasi dal sapore estivo, anche nella Marsica. Fresco nelle ore notturne, ma decisamente mite di giorno. Sarà una situazione che ancora resisterà per alcuni giorni, almeno fino a Lunedì, poi qualcosa sembra che potrà cambiare di seguito, almeno come appare in queste ore sui modelli, che vedono la possibile formazione di un minimo depressionario sulla nostra penisola, con tempo instabile e un deciso calo termico. La giornata di Venerdì, Sabato, Domenica e Lunedì, le condizioni meteo rimarranno invariate sul territorio marsicano e pertanto cielo poco nuvoloso, a parte qualche addensamento pomeridiano, specie ad ovest. Le temperature dopo un aumento nella giornata di Venerdì, rimarranno stazionarie con circa 15°c ad 850 hpa,per cui in una città come Avezzano si potranno toccare dei valori massimi sui 22/23°c. Possibilità di nebbie nel Fucino nottetempo ed al primo mattino, venti deboli da ovest. Da Martedì, 1 Ottobre, invece, la grande depressione posizionata sulla Scandinavia, potrebbe far scendere delle correnti piuttosto fredde verso la nostra penisola, ma al momento facendo un ampio giro. Pertanto, sempre Martedì, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso, mentre degli addensamenti seguiranno nelle ore pomeridiane, con qualche rovescio prima di sera sulle aree del carseolano e dei Simbruini. Venti moderati con qualche rinforzo da ovest, temperature in leggero calo sempre dal pomeriggio. Mercoledì,poco nuvoloso al mattino, mentre di nuovo degli addensamenti saranno presenti nel pomeriggio con delle precipitazioni sempre sui versanti occidentali. Temperature in calo dal pomeriggio, venti sempre occidentali. Più freddo per la rotazione dei venti nella successiva giornata di Giovedì, con piogge anche a carattere moderato. Temperature in sensibile calo, venti in rinforzo appunto da nord est. Al momento è una tendenza che ha un attendibilità medio bassa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS