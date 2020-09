Il meteo nella Marsica 27 Settembre – 3 Ottobre: da Martedì tempo in generale miglioramento.

A come sembra oramai confermato, avremo una Domenica con tempo decisamente instabile su tutto il territorio marsicano, con piogge a tratti forti ed oltretutto delle altre nevicate, intorno ai 1700 m circa. Venti da ovest, moderati, temperature sui valori di Sabato. Lunedì ancora vedrà dei fenomeni moderati, per buona parte della giornata, soprattutto su carseolano, Simbruini. Neve oltre i 1800 m circa. Temperature senza variazioni, ventilazione occidentale. Da Martedì, a parte qualche nube o meglio addensamento di passaggio, le condizioni meteo andranno verso un graduale miglioramento. Scarse le possibilità di piogge, temperature in lieve aumento, venti per lo più da ovest. Buoni a come sembrano anche le successive giornate di Mercoledì e Giovedì 1 Ottobre, con cielo poco nuvoloso, a parte qualche stratificazione di passaggio e qualche locale addensamento sui rilievi ad ovest. Temperature ancora in lieve aumento, specie nei valori massimi, venti deboli da ovest. Venerdì e Sabato, invece, l’avvicinamento della depressione atlantica, verso Spagna e Francia, favorirà un rinforzo dei venti da sud ovest, libeccio quindi, ove anche la colonnina di mercurio aumenterà di diversi gradi. Saranno pertanto possibili dei fenomeni a carattere di rovescio sulla parte occidentale del comparto marsicano.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.