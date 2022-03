Il meteo nella Marsica 27 marzo – 2 aprile: precipitazioni in arrivo da mercoledì

Le condizioni meteo sembrano orientate verso un cambiamento, che vede al momento delle buone precipitazioni, cosa davvero importante per l’agricoltura in primis. Infatti la Domenica si presenterà con il cielo tra variabile e nuvoloso a tratti, ma senza nessuna occasione per delle piogge. Temperature gradevoli per il periodo in essere (+7°c ad 850 hpa); venti da sud est, moderati. Non male neanche i seguenti giorni di Lunedì e Martedì ove solo delle nubi passeggere saranno possibili. Temperature stazionarie, venti in genere meridionali. Da Mercoledì, invece, della nuvolosità più decisa da ovest si porterà su tutta l’ area marsicana, con piogge e rovesci moderati. Non sarà da escludere qualche nevicata oltre i 1800 m. Venti da ovest sud ovest. Giovedì 1 Aprile, situazione instabile con precipitazioni moderate, anche forti in qualche caso a ridosso dei monti Simbruini. Ventilazione da ovest, temperature in lieve salita. Anche Venerdì e Sabato, sembrano sotto tempo piovoso per gran parte della giornata, ove anche la colonnina di mercurio tornerà a scendere di alcuni gradi, facendo abbassare la quota neve fin sui 1200 m circa. Venti sempre da ovest, nord ovest invece Sabato.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS